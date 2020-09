Gerco Schröder pakt vijfde prijs in GP Paderborn

Gisteren was de slotdag van de CSI2* wedstrijd in het Duitse Paderborn en stond de 1.45m Grand Prix op het programma. In deze rubriek waren de Duitsers sterk, maar wisten er toch een paar buitenlanders zich er in de uitslag tussen te nestelen. Zo ook Gerco Schröder die met Glock's Zaranza (v.Karandasj) het beste resultaat neerzette voor Nederland.

In de Grote Prijs behaalden 13 combinaties de barrage. De Europese kampioen van de Young Riders vorig jaar, Philipp Schulze Topphoff was hierin oppermachtig en reed bijna een halve seconde los van de nummer twee. Schulze Topphoff liet met Concordess NRW (v.Congress) de klok stilstaan op 36.58 seconden en greep hiermee de overwinning. Zijn naam- en landgenoot Philipp Rüping mocht als tweede opstellen. Met Casallco (v.Casall), gefokt door Frans Vrenken, finishte de Duitser in een tijd van 37.01 seconden.

Schröder terug in vorm

De Belgische ruiter Thibault Philippaerts deed ook een goede poging in de barrage. De jonge ruiter stuurde Aqaba de Leau (v.Arko III) rond in 37.16 en werd hiermee derde. Justine Tebbel en Light Star (v.Light On) reden een tijd van 38.76 seconden en dit was goed voor een vierde plaats. Gerco Schröder en Glock’s Zaranza, gefokt door J.G. Venderbosch, lijken hun vorm teruggevonden te hebben. In de 2* GP van Wierden werd het duo nog achtste, in Paderborn schoven ze een paar plaatsen op. Een tijd van 38.88 seconden bezorgde Schröder een mooie vijfde plaats.

Bron: Horses.nl