Maikel van der Vleuten in Top-3 LGCT ranking

Na de Longines Global Champions Tour Grand Prix in Valkenswaard is Maikel van der Vleuten de top-3 van de LGCT ranking binnengedrongen. Max Kühner behoudt de leiding met in zijn voetspoor de Olympisch kampioen van Parijs, Christian Kukuk.

Van der Vleuten heeft dit seizoen weliswaar nog geen Grand Prix overwinning op naam weten te zetten, maar door zijn constante prestaties dingt hij toch mee in de top van het klassement. Mede door zijn Grand Prix-zege in St-Tropez blijft Kühner op kop van het klassement met 25 punten verschil op Christian Kukuk, die met de winst aan de haal ging in de Grand Prix van Madrid.

Tussenklassement

Bron: Horses.nl