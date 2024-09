Meer dan 22 miljoen euro prijzengeld in laatste twee GCL/GCT evenementen van 2024

De Longines Global Champions Tour (LGCT) en Global Champions League (GCL) 2024 zullen worden afgesloten met een ongekend totaal prijzengeld van meer dan 22 miljoen euro dat voor het grijpen ligt tijdens de laatste twee evenementen van het jaar. Jan Tops, oprichter en voorzitter van de Longines Global Champions Tour en GCL, lichtte het bedrag in een persbericht toe: "Het prijzengeld bij deze finale-evenementen weerspiegelt het uitzonderlijke niveau van talent, toewijding en passie dat we vandaag de dag in de sport zien."

Van 18-20 oktober 2024 zal de stad Rabat in Marokko gastheer zijn van de LGCT- en GCL-finales, met een prijzenpot van meer dan 10,5 miljoen euro verdeeld over de LGCT van Rabat en de algemene LGCT & GCL Kampioenschappen van 2024.

Play Offs

Een maand later (van 20-23 november 2024) zorgen de GCL Play Offs in Riyad voor een passende afsluiting van het seizoen met een prijzengeld van meer dan 11,5 miljoen euro verdeeld over de GCL Super Cup van 10 miljoen euro, de Longines Global Champions Tour Super Grand Prix van 1,25 miljoen euro en de CSI2* en CSI5* klassen.

Onvergetelijk

“We zijn verheugd om zulke belangrijke beloningen aan te bieden aan de teameigenaren en rijders die onvermoeibaar hebben gewerkt om dit punt te bereiken en we zijn ervan overtuigd dat de finales en Play Offs onvergetelijk zullen zijn voor zowel deelnemers als toeschouwers”, aldus Tops.

Bron: Persbericht