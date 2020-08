Grand Prix-overwinning voor Patrick Stühlmeyer in Opglabbeek

Op zondag avond waren Patrick Stühlmeyer en de goedgekeurde-hengst Varihoka du Temple (Luigi d’Amaury x Kannan) van Paul Schockemöhle niet te kloppen in de 1.45m GP in Opglabeek. Paard en ruiter waren het deelnemersveld van 79 combinaties te snel af door de barrage foutloos af te leggen in een tijd van 44.54 seconden.

Op de tweede plaats eindigde de geroutineerde in Holstein gevestigde Zweed Rolf-Göran Bengtsson. Samen met Cassilano Jmen (Calisco Jmen x Bramo) moest Bengtsson in Stühlmeyer zijn meerdere erkennen na de barrage in een tijd van 45.24 seconden af te leggen. Het podium werd compleet gemaakt door de Belg Karel Cox die met de Canabis z- nakomeling Curiano Van Maarle Z (mv. Germus R) op eigen bodem de barrage foutloos reden in een tijd van 45.92 seconden.

Frank Schuttert beste Nederlander

Net naast het podium eindigde de Britse Sienna Charles en haar For Pleasure-merrie Ornellaia (mv. Calato) in een tijd van 46.95 seconden. Als beste Nederlander eindigde Frank Schuttert op de 19e plek met 4 strafpunten. Schuttert had voor deze proef de negenjarige Carolina (Cornado NRW x Casall) gezadeld.

Bron:Horsesnl