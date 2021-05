Guerdat houdt Aznar van de winst in 5* Grand Prix Grimaud, St. Tropez

In de tweede week van de Hubside Jumping Tour in Grimaud, St. Tropez viel de 5* Grand Prix in handen van Steve Guerdat. De Zwitser kon voorkomen dat de winnaar van de Grand Prix in het eerste weekend, Eduardo Alvarez Aznar, een dubbelslag sloeg en snoepte hem net de winst af in een spannende barrage. Penelope Leprevost eindigde ook dit weekend net als vorig weekend op het podium van de Grand Prix. Brian Moggre en Julien Epaillard volgden en maakten de top vijf compleet.

Een totaal van 46 combinaties probeerden het 1.60m hoge basisparcours te trotseren en negen hiervan slaagden erin de nul op het scorebord te houden. Als eerste starter in de barrage met nog vele topruiters te gaan, wist Eduardo Alvarez Aznar dat hij een goede tijd neer moest zetten wilde hij in de top van het klassement eindigen. Dit is dan ook precies wat de Spanjaard deed. Met Legend (v.Ogano Sitte) probeerde Aznar het kunstje van vorig week te herhalen. Een tijd van 39.79 seconden bleek genoeg om een groot gedeelte van zijn concurrenten zich stuk op te laten bijten. Het was uiteindelijk goed voor een tweede plaats.

Top vijf

Het kon namelijk sneller, bewees Steve Guerdat met Venard de Cerisy (v.Open Up Semilly). Guerdat bleef foutloos en dook met 39.13 seconden onder de tijd van Aznar. Guerdat pakte hiermee een bedrag van 50.000 euro en reed voorop in de ereronde. Penelope Leprevost deed ook een prima poging met Vancouver de Lanlore (v.Toulon). Een tijd van 40.85 bleek genoeg voor een derde plaats. De Amerikaan Brian Moggre stuurde Balou du Reventon (v.Cornet Obolensky), het voormalige toppaard van Darragh Kenny, rond in 41.73 seconden en eindigde als vierde. Dat het in de barrage nog sneller kon, liet Julien Epaillard met Kosmo van Hof ter Boone (v.Arko III) zien. De snelheidsduivel reed zijn barrage ronde in 39.06 seconden, maar tikte onderweg een balk uit de lepels. Hierdoor werd Epaillard vijfde.

Bron: Horses.nl