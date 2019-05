Guery’s Celvin naar Mike Kawai

De in Nederland gefokte Celvin (v. Raphael) komt door een ruiterwissel weer terug in Nederland. De ruin werd onlangs nog tweede in de Global Champions Tour-wedstrijd in Mexico stad met Jérôme Guéry in het zadel. De twaalfjarige vos zal in de toekomst worden uitgebracht door de Japanse ruiter Mike Kawai.

Celvin begon zijn carrière Anne-marie Poels en werd daarna uitgebracht door de Italiaanse Alexa Larkin en de Belg Jérôme Guéry.

Tops

De 21-jarige Mike Kawai neemt de teugels over van de ruin. Kawai woont sinds 2016 in Nederland en is een pupil van Jan Tops. In januari reed de ruiter zijn eerste vijf sterren wedstrijd in Dubai. Hij zal dit jaar deel uit maken van de Doha Falcons in de Global Champions League.



Bron: Horses.nl/Facebook