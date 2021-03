Harrie Smolders wint met Monaco Smartpak Grand Prix in Ocala

Harrie Smolders heeft deze dagen zijn aandacht verdeeld over het 5* concours in Wellington en de nationale wedstrijd verder op in Florida, in Ocala. In Ocala won hij gisteren met Monaco (v. Cassini II) de Smartpak Grand Prix, de opwarmer voor de met 1 miljoen dollar gedoteerde Great American Grand Prix die zondag wordt gereden. Smolders versloeg Sam Walker met de KWPN-merrie Evita (v. Canturano I).

In de met 25.000 dollar gedoteerde Smartpak Grand Prix stuurde Harrie Smolders Monaco van zijn pupil Jennifer Gates naar de overwinning. De twaalfjarige Holsteiner was in november naar de Evergate Stables in Florida gegaan waar Smolders hem in de 4* en 5* rubrieken op de Tour in Wellington aan de start bracht. Afgelopen weekend kroop Jennifer Gates zelf in het zadel van Monaco in Wellington en het paar in de U25 uitkwam.

Walker en KWPN-merrie Evita

Achter Smolders werd de jonge Canadees Sam Walker tweede met de Canturano-dochter Evita. Vorig jaar augustus kocht Canadese stal Marble Hill Farm de merrie aan voor de negentienjarige ruiter. Het fokproduct van P. Oosterbosch en Adr. van Hoeflaken was succesvol onder Leon Thijssen, Helmer Hoekstra en Kevin Jochems en een korte tijd onder Steve Guerdat. De Duitser Ander Thieme werd derde op Crazy Girl (v. Clinton).

