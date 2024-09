Henk Frederiks en Impian D winnen GP in eigen huis

“Het is het beste paard met een ongelooflijke instelling, super voorzichtig en snel.”, vertelt Henk Frederiks over de hengst Impian D (v. Bubalu) nadat ze zondagmiddag samen de Horses to Fly Grand Prix op hun naam hadden geschreven. Dit was de afsluiter van de eerste editie van Outdoor Dronten.

“We hebben een heel mooi evenement opgezet met een mooi deelnemersveld. Helaas was de datum gelijk met een aantal andere evenementen waardoor het aantal deelnemers iets tegenviel. Ik besloot daarom zelf ook mee te rijden,” vertelt Frederiks.

Friese fans

Van de 27 starts in de GP kwamen er negen in de barrage. Marriet Smit-Hoekstra, met duidelijk Friese fans langs de lijn, beet het spits af met Jappeloup Cooper (v. Casall) maar door een te korte wending viel ze even stil. Wel bleven ze zonder fouten. Eric ten Cate leek op weg naar winst met Lunette Van de Marijen Hoeve (v. Zirocco Blue), maar een balk op de laatste hindernis hield hen uit de prijzen. Berber Dijkman reed een mooi snel vloeiend parcours met de fanatieke Coberlina Z (v.Casimo) en werd uiteindelijk netjes vijfde, want het kon nog veel sneller.

Gecontroleerd

Dat demonstreerde Frederiks met zijn bij Zangersheide, het NRPS en KWPN goedgekeurde zwarte hengst. Gecontroleerd rondrijdend, zeer kort wendend en met alle vechtlust werd een tijd neergezet van 30.09 seconden. Dennis van de Brink deed een serieuze poging dat te verbeteren met de gewezen hengst Kallas (v. Dallas VDL), maar dat lukte net niet (30.75 seconden) waardoor na winst een dag eerder nu de derde plek restte. Het werd muisstil toen Marriet Hoekstra met haar tweede troef Duco Z (v. Dakar) als een speer rondging en 30,50 liet noteren, goed voor de tweede prijs. Ook Ten Cate lukte het niet in de buurt te komen met zijn tweede paard Indendo (v. Breitling) die zo vierde werd. “Henk heeft hem”, galmde het van het goed gevulde terras.

Veilingen

“Ja zo’n zege voelt goed voor het thuispubliek. Ik rijd Impian al vanaf zijn derde jaar. Hij is nog steeds van de fokkers, de familie Van Doorn uit Lunteren,” vertelt Frederiks. “Op de planning staat nu de Sires of the World op Zangersheide en vervolgens de Breeders Cup in Valkenswaard.” Maar eerst gaat het verder met de Equestrian Week in Dronten waar dinsdagavond de rijpaardenveiling wordt gehouden en op vrijdag de veulenveiling.

Bron: Persbericht Dronten / Horses.nl