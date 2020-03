Henk van de Pol vijfde in 1.50m PAVO Trophy

Week vier van de zes weken durende Sunshine Tour in Vejer de la Frontera is in volle gang. Na een tweede plek op donderdag in de Big Tour D van de Sunshine Tour wist Henk van de Pol vrijdagavond ook in de top vijf te eindigen in de 1.50m PAVO Trophy. In het zadel van de Numero Uno-zoon Looyman Z (mv. Wellington) kwam Van de Pol foutloos in en tijd 67.72 seconden over de finish.

Van de 90 combinaties die aan start kwamen in de ranking proef direct op tijd ging de Ier Michael Duffy aan de haal met de winst. Samen met de 11-jarige Jeff ten Halven (Toulon x Crown z) stopte Duffy de klok op 66.07 seconden. De Ierse ruiter kwam in dezelfde rubriek ook aan start met de Livello-nakomeling Lapuccino 2, en eindigden met dit paard op de zestiende plaats. Als tweede mocht Fransman Max Thirouin en de frans-gefokte Utopie Villelongue (Mylord Carthago x Calypso D’Herbiers) zich opstellen na een foutloze ronde in 66.24 seconden, gevold door Alexander Bulter in het zadel van KWPN-gefokte Quick Hamlet (Quick Lauro z x Hamlet). Plaats nummer vier was voor de Britse Holly Smith en haar top paard Heart Destiny (Heart Throb x Rabino).

Bron: Horses.nl