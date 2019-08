Jeroen Dubbeldam geeft tips en tricks aan Israëlische springruiters

Sinds kort heeft Jeroen Dubbeldam samen met Hans Horn het Israëlische springteam onder zijn hoede. Het eerste succes is binnen, namelijk een ticket voor de de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. Ook op de Europese kampioenschappen in Rotterdam stond oud Olympische, wereld en Europees kampioen Dubbeldam aan de ring om de Israëli te begeleiden en gaf tips en tricks aan onder meer de excentrieke Dani Waldman. De NOS maakte een interview met Dubbeldam.

De Israëlische springruiters werden na een goede eerste manche en een matige tweede omloop veertiende in de landenwedstrijd in Rotterdam. In het interview met de NOS zegt Dubbeldam: “”Er zijn puntjes waaraan gewerkt kan worden. Op rijtechnisch gebied moet nog wat geschaafd worden, zodat het stabieler wordt. Dan kunnen ze er volgend jaar in Tokio echt als een sterk team staan.”

Amazone Dani Waldman is blij met de support van Dubbeldam. Waar de opvallende, met veren getooide, Waldman zichzelf voor de wedstrijden opfokt, blijft ijskonijn Dubbeldam altijd rustig. “Het is alsof er ijs in plaats van bloed door zijn aderen stroomt”, zegt ze.

Bekijk het hele interview hier.

Bron NOS