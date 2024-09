Dutch Breitling A.N. met Harrie Wiering derde in kleine finale zevenjarigen

Op het WK Jonge Springpaarden staan vandaag de kleine finales op het programma. In de kleine finale voor zevenjarigen heeft Harrie Wiering goede zaken gedaan. Met de hengst Dutch Breitling A.N. (Diamant de Plaisir x Lordanos) van Suus Kuyten sprong hij naar de derde plaats.

De zevenjarigen sprongen in kleine finale een parcours over 1,40 m. direct op tijd. De Oldenburger Dutch Breitling A.N., gefokt door Alfons Brueggehagen en goedgekeurd bij het AES, sprong onder Harrie Wiering een foutloze ronde. De tijd van 61,19 seconden was goed voor de derde plaats in dit veld van 85 combinaties.

Zege voor Cornet-ruin

De overwinning ging naar de Westfaalse ruin Cornet Of Follyfoot (Cornet Obolensky x Quidam de Revel). Met de Britse Nicole Pavitt kwam hij in met afstand de snelste tijd van 56,64 seconden over de finish. De Belgische Emilie Evrard sprong met de SBS-merrie Less Is More Chavannaise (Asca Z x Jenson van ‘T Meulenhof) in 58,10 seconden naar de tweede plaats.

Van Erp met Don Juan Z

Voor Nederland eindigde Jarno van Erp op de zevende plaats. Met de Zangersheide-ruin Don Juan Z (Dominator 2000 Z x Fuego du Prelet) legde hij parcours foutloos af in 62,31 seconden.

Beste KWPN’er

Het beste KWPN-resultaat werd neergezet door Migo (Vigo d’Arsouilles x Sam R). Met Harry van Dooren sprong de door J. Jeuring gefokte ruin naar de achtste plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl