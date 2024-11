GMB Luttenberg: Ashley Spiele-te Wierink één en twee bij vierjarigen, Windstra wint opnieuw bij vijfjarigen

Robin Windstra heeft na een tweede plaats in IJsselmuiden en de overwinning in Denekamp opnieuw een mooi succes behaald in de GMB Competitie. Met de thuisgefokte W&W's Irisch Mist Z (v. It's Highlander van de Kalevallei) won hij afgelopen weekend ook de competitiewedstrijd in Lutteberg. Bij de vierjarigen werd Ashley Spiele-te Wierik eerste én tweede.

Met zijn twee overwinningen en tweede plaats gaat Windstra als favoriet naar de finale van aanstaande vrijdag in Vragender. In Luttenberg hielden, ondanks een selectie eerste omloop, 26 combinaties de teller op nul en daarmee werd de druk voor de barrage opgevoerd. Windstra legde de barrage met Irisch Mist Z in 34,95 seconden af en was daarmee verreweg het snelst. Hessel Hoekstra kwam met Believe ES (v. Brunetti Z, fokker Egbert Schep) met 37,4 seconden het dichtst bij Windstra in de buurt. Met negenhonderdste van een seconde verschil werden Judith Vetker en haar thuisgefokte Othello WV (v. Highway TN) derde.

Vierjarigen

Bij de vierjarigen hadden de Italiaanse juryleden Jonata Ciardelli en Manfredi Campana de meeste waardering voor de verrichting van PS I Love You (v. Tobago Z, fokker M.L. Van Weeghel). Met Ashley Spiele-te Wierink kreeg de merrie voor beide springonderdelen een acht. Purple Rain (v. Carrera VDL, fokker H.P. Cazemier) kreeg onder dezelfde amazone een acht voor techniek en vermogen en een 7,8 voor het gaan tussen de hindernisen, waarmee hij tweede werd. Pinot Grigio (v. Verdi TN, M. Rouwenhorst) kreeg een 7,8 voor de techniek en het vermogen en een acht voor het gaan tussen de hindernissen. Met amazone Esther Blekkink werd hij derde.

Uitslag vierjarigen.

Uitslag vijfjarigen.

Bron: Persbericht