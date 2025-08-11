KWPN-hengst Rich and Royal wint vierjarigen-kampioenschap in Dublin

. . De begin dit jaar naar Ierland verkochte Rich and Royal (v. Mumbai) heeft op de Dublin Horse Show het kampioenschap voor vierjarige springpaarden gewonnen. De KWPN-goedgekeurde hengst sprong met Niamh Mcevoy in het zadel naar 171 punten, waarmee hij bijna tien punten voorsprong nam op reservekampioen Boleybawn Santos (v. Super Gold van de Fruitkorf) onder Havard Dragset.

Stal Bril en Runningwell Sports Horses verkochten Rich and Royal afgelopen voorjaar naar Ierland. Roelof Bril fokte de hengst uit de internationale 1.40m-merrie Cantate (mv. Colandro). Hij werd in het najaar van 2023 als dekhengst bij het KWPN ingeschreven.

Uitslag.

Bron: Horses.nl