Pegase van’t Ruytershof en Luigi D Eclipse leveren Belgische kampioenen jonge springpaarden

Afgelopen week kwamen meer dan 450 combinaties de grote piste van Gesves binnen gereden voor het Belgisch kampioenschap jonge springpaarden. In het springen beslaat het Belgisch kampioenschap drie leeftijdscategorieën: de 4-jarigen, de 5-jarigen en de 6-jarigen. Bij de vijfjarigen leverde Pegase van't Ruytershof de kampioen en Luigi D Eclipse tekende voor het kampioenschap bij de zesjarigen.

Via twee kwalificatieronden konden de combinaties zich plaatsen voor de finale. Daar kregen de paarden een basisparcours voorgeschoteld gevolgd door een barrage voor de foutloze combinaties. Bij de vierjarigen werkt het kampioenschap iets anders. De jonge paarden staan nog aan het begin van hun sportcarrière en hoeven daarom niet te strijden tegen de klok. Alle foutloze combinaties in de barrage werden ‘Elite’. Dit waren er in totaal 19 en allemaal Belgische paarden: zes ingeschreven bij het BWP, elf bij Zangersheide en twee bij SBS.

Negentien foutloze combinaties bij de vierjarigen. Foto: Studio Temps de Poses

Unique wint kampioenschap vijfjarigen

Bij het kampioenschap voor vijfjarigen mochten negen paarden terugkomen voor de barrage. Vijf paarden finishten opnieuw zonder een enkele balk te raken, waardoor de tijd dus bepalend was voor hun klassering. De BWP-ruin Unique (v. Pegase van’t Ruytershof) wist onder het zadel van Hendrik Zurich te winnen. Ulliko du Boucher (v. Bamako de Muze), gereden door Lente Dierickx, tekende voor het zilver gevolgd door de schimmelruin Cornet des Flagues Z (v. Cornet Obolensky) met Grant Graham.

Kampioenschap zesjarigen

Zelfde scenario bij de zesjarigen, waar twaalf paarden mee sprongen in de barrage. De overwinning was voor La Fee Sauvenière Z (v. Luigi D Eclipse) onder de zadel van Sacha Beghuin. Claudia Optima (v. Cicero Z van Paemel), gereden door Stef Bossaerts, pakte het zilver en de BWP-goedgekeurde hengst Tcicero Van Scherpendonder (v. Cicero Z Van Paemel) met Maverick Van Lent won het brons.

La Fee Sauvenière Z (v. Luigi D Eclipse) kampioen zesjarigen. Foto: Studio Temps de Poses

Bron: Persbericht