Rumatillo en Parisienne TN winnen ’talentenjacht’ CSI Ommen

Zonder nieuwe aanwas geen toekomst voor de topsport. Vanuit die gedachte is CSI Ommen vandaag van start gegaan met springrubrieken voor jonge paarden. Vier- en vijfjarige springpaarden kregen de kans om waardevolle ervaring op te doen in de imposante piste waar komende dagen internationale ruiters aan de start verschijnen. Bij de vierjarigen ging de zege naar de door Maxime van Andel gereden Rumatillo (v. Kensington ES). Beste vijfjarige was Parisienne TN (v. Camargo) onder Antonio Giuliano.

Het paardensportevenement van de familie Schuttert staat in binnen- en buitenland hoog aangeschreven en staat bij veel ruiters in de agenda. Juryleden Niels van den Akker en Wybe Scholten kregen een startlijst in handen met 64 vierjarige springpaarden. “Een zeer goede groep jonge paarden die met veel enthousiasme door het parcours gingen. Ze waren ondanks de indrukwekkende entourage goed gefocust op het parcours”, was hun commentaar na afloop.

Vierjarigen

De meeste punten kreeg Rumatillo, een zoon van Kensington ES, onder het zadel van Maxime van Andel. De hengst sprong een heel goed lichaamsgebruik, veel scherpte en een goede voorbeentechniek. De goed galopperende Roosminka (v. Aganix du Seigneur) onder Ester Damman-Blekkink pakte de tweede prijs. Een heel compleet paard met veel overzicht in de piste.

Nummer drie, Ropario (v. Bustique), sprong onder Steven Veldhuis met veel afdruk, is goed in balans en weet al goed wat hij aan het doen is. De top-5 werd aangevuld door Haley Alda GDL G Z (v. Hotspot) onder Rielke Roeland en Everett (v. Emerald van ’t Ruytershof) met Luke Hill.

Vijfjarigen

Voor de 85 vijfjarige springpaarden was er een tweefasen parcours, waarbij er maar liefst 55 foutloos bleven. De snelste tijd werd neergezet door Parisienne TN (v. Camargo) onder Antonio Giuliano. Steven Veldhuis meldde zich als tweede met Perfect Touch (v. United Touch S). De plaatsen drie, vier en vijf waren voor Peter (v. Diarado) onder Rianne Visscher, Phonix Firefow (v. Jukebox) met Joke Bakker en Pepe Again (v. Cantona TN) met Kim Zantingh.

Uitslag vierjarigen

Uitslag vijfjarigen

Bron: Persbericht