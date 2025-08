VSM Cup: Winst in halve finale wederom voor VDL Sambucci de Muze

Nadat hij gister al het eerste onderdeel van de Van Santvoort Makelaars Cup won, stelde de KWPN-goedgekeurde hengst Sambucci de Muze vandaag de overwinning in de halve finale veilig. Door als laatste starter opnieuw een foutloze rit neer te zetten, bleef het duo voor op de concurrentie.

De zevenjarige springpaarden sprongen in de eerste ronde een jachtparcours, waarbij het verschil in tijd gedeeld door twee meetellend was. Vandaag kregen ze een direct-op-tijd parcours voorgeschoteld en de resultaten van de halve finale tellen mee voor de finale.

Top drie blijf gelijk

Onder Luke Hill sprong de KWPN-goedgekeurde hengst VDL Sambucci de Muze (Hunter’s Scendro uit Malissa de Muze van Vigo d’Arsouilles, f/g Joris De Brabander) met ogenschijnlijk veel gemak naar de overwinning in deze halve finale. Omdat Daan van Geel met de Harley VDL-zoon Nelson Pessoa (uit Tsarina elite sport-spr prest PROK van Corland, fokkers B.H. en M.G. van Ginkel) ook opnieuw foutloos bleef, kon hij zijn tweede plaats van gisteren behouden in het voorlopige klassement. De top-drie van gister bleef ongewijzigd met Bas Moerings en Nunblisther (Vigo d’Arsouilles uit Blisther keur sport-spr prest van Farmer, f/g Geert Moerings) op de derde plaats.

WK-tickets

De KWPN-goedgekeurde hengst Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker uit Ialba VDL elite IBOP-spr PROK van Arezzo VDL, f/g VDL Stud) eindigde onder Luke Hill als zesde. Aanstaande zaterdag worden de finales van de Van Santvoort Makelaars Cup verreden en wordt ook duidelijk welke combinaties worden afgevaardigd naar het WK jonge springpaarden in Lanaken (24-28 september).

Uitslag

Bron: KWPN