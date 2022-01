Vrieling en Bles op podium 2* Grote Prijs

In de aanloop naar de Wereldbekeretappe in Abu Dhabi werd zaterdag de 2* Grote Prijs verreden. De winst ging naar thuisruiter Omar Abdul Aziz Al Marzooqi, die Concordia (v. Cornado NRW) gezadeld had. Jur Vrieling werd tweede met de tienjarige merrie Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle), Bart Bles werd derde met Grenoble DN (v. Gaillard de la Pomme).

Bart Bles was eerste van twaalf starters in de barrage. Hij zette direct een goede tijd neer met Grenoble DN, met overal krappe bochten en ideale afstanden. Bles finishte foutloos in 35,95 seconden. Die tijd bleef staan tot Jur Vrieling als één van de laatste starters in de baan kwam. Met Griffin reed hij een zeer soepele ronde, waarbij hij uitstekend gebruik maakte van de grote galop van zijn schimmel. Het leek niet snel, maar het was het wel: met 35,80 seconden ging hij Bles nipt voorbij.

Bart Bles met Grenoble DN.

Eerste GP-winst

Uiteindelijk moesten de Nederlanders wijken voor de man die vorige week tweede werd, de jonge Emirati Al Marzooqi. Hij gooide er nog een schepje bovenop, haalde een galopsprong uit de lijn naar de dubbel en liet alles nipt liggen. De klok stopte op 35,68 seconden voor de ruiter en zijn merrie. Daarmee pakte het duo hun eerste winst op dit niveau.

Uitslag

Bron: Horses.nl