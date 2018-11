Kevin Jochems in topvorm in Samorin

Nadat Kevin Jochems op zaterdagavond de overwinning in de CSI2* 1,45m van Samorin op naam zette, bereikte Jochems vandaag in de Grote Prijs de barrage. Samen met 15 collega's streed Jochems voor de winst, waarna de ruiter uiteindelijk op een vijfde plaats eindigde. Felix Haßmann was de sterkste in de 2* Grote Prijs.

In de 1,45m direct op tijd proef van zaterdag reed Jochems de Canturano-nakomling Evita snel rond in 66,28 s en was zijn concurrenten te snel af. Annelies Vorsselmans pakte in de proef met Diesel (v.Untouchable) een zesde plaats. Julia Houtzager-Kayser werd met Elke Maria M (v.Cornet Obolensky) elfde, en Jeroen Dubbeldam werd met SFN Zenith (v.Rash R) twaalfde.

Grote Prijs

In de twee-sterren Grand Prix had Jochems Famous H (v.Diarado) gezadeld. Samen met 14 concurrenten bereikte de Nederlander de barrage. Kevin zijn foutloze ronde in een tijd van 40,95 seconden werd uiteindelijk beloond met een vijfde plaats. De winst in de Grote Prijs ging naar de Duitser Felix Haßmann die met Carla (v.Califax) een tijd neerzette van 37,73. Geen van de andere deelnemers kon de Duitser van zijn troon stoten en zo mocht Haßmann ruim 8000 euro in ontvangst nemen.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl