Maikel van der Vleuten wint slotrubriek Valkenswaard

Met de elfjarige Kamara van't Heike (v. Epleaser van 't Heike) won Maikel van der Vleuten de afsluitende 5* rubriek over 1m50 in Valkenswaard. Het was een lastig barrageparcours, waarin de Brabander het verschil maakte door een paar keer optimaal te wenden met zijn grootramige schimmelmerrie. Harrie Smolders werd derde op de zeer goed springende Monaco (v. Cassini II).

Emanuele Gaudiano was tweede met Chalou (v. Chacco-Blue). De Italiaan leverde de eerste foutloze ronde af, door wel recht op de lastige oranje steilsprong halverwege het parcours af te rijden. Voor hem waren Gudrun Patteet en Daniel Deusser op die lijn de mist in gegaan, omdat ze schuin uit de scherpe wending kwamen.

Snelheid sprokkelen

Smolders kwam er ook goed door, maar was 0,10 seconde langzamer dan Gaudiano aan de streep. Leopold van Asten kreeg met zijn minder ervaren VDL Groep Elegant Hero Z (v. Echo van ’t Spieveld) twee balken. Maikel van der Vleuten kwam erg snel door het eerste stuk, met een hele korte bocht naar hindernis drie. Hij moest iets inleveren in het tweede gedeelte, maar kwam alsnog sneller uit op de lastige bocht naar de oranje steilsprong. Hij had uiteindelijk slechts 0,07 seconden over op Gaudiano.

Willem Greve vijfde

Willem Greve reed het tweede gedeelte goed snel met Grandorado TN, maar hij was iets langzamer aan het begin. Een mooie foutloze ronde leidde naar plaats vijf. Laatste starter Andrzej Oplatek probeerde in het tweede stuk Van der Vleuten nog in te halen, maar die bleek niet te pakken. De Pool werd vierde met Stakkatan (v. Stakkatol).

Uitslag

Bron: Horses.nl