Nederlandse junioren winnen landenwedstrijd Youth Final 2022

De Nederlandse junioren waren oppermachtig gedurende het hele toernooi in Kronenberg in het kader van de finale van de CSIO Youth Final. Met een totaal van zes strafpunten bleef Nederland Polen voor dat in totaal acht strafpunten verzamelde. Het brons was voor Ierland met een score van negen strafpunten.

Het afgelopen seizoen zijn er in Europa diverse CSIO jeugwedstrijden gehouden waarvan de beste twaalf landen zich geplaatst wisten voor de finale in Kronenberg. Afgelopen woensdag was de eerste schifting van die eindstrijd waarvan de beste zes doorgingen naar de finale van vandaag. In die eerste wedstrijd nam Nederland de leiding en heeft die gedurende de rest van het toetnooi niet meer afgestaan. De overmacht van Nederland was zelfs zo groot dat de laatste starter van Nederland Nick Nanning met Bandia (v.Clinsmann 2) niet eens meer hoefde te rijden daar Nederland door de concurrentie niet meer te achterhalen was.

IJzersterk optreden

“Dat was een ijzersterk optreden van dit juniorenteam”, gaf bondscoach Edwin Hoogeraat zijn ploeg een groot compliment toen Horses.nl hem feliciteerde met de overwinning. “Zo’n Youth Final is hetzelfde als Barcelona bij de senioren en dus prachtig en een prestatie om die te winnen”. Het moet gezegd, dit team was in topvorm en Thijmen Vos met I’ve Got The Key (v.Womanizer), Mila Everse met Orso Del Terriccio (v.Indoctro), Emma Bocken met Kadessa Z (v.Kannan) en Nick Nanning kunnen met trots terugkijken op hun prestaties.

Uitslag

Young Riders

Het team met Iris Michels, Nikita Cheung en Mans en Mel Thijssen van coach Vincent Voorn viel net buiten de medailles met hun vierde plaats. Het team verzamelde 24 strafpunten in totaal en dat was net een strafpunt teveel voor brons, dat nu naar Zwitserland ging. De Winnaar werd Duitsland met op de tweede plek België. Duitsland was beduidend sterker dan de rest getuige het feit dat ze met acht strafpunten voorsprong op België en maar liefst 19 op Zwitserland de strijd won.

