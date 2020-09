Nederlandse ponyruiters lekker aan het springen in Opglabbeek

De Nederlandse ponyruiters zijn goed onderweg op het internationale springconcours in Opglabbeek, België. Het oranje team werd tweede in de landenwedstrijd van donderdag en voor Siebe Leemans en zijn pony Noriego vde Rieloo (v. For Pleasure) was er een tweede plaats in de Pony Grand Prix op vrijdag.

Team NL, dat naast Leemans bestaat uit Myla van Andel met Uriel (v. Matchello), Logan Fiechter met Kadanz van Orchids (v. Kanshebber) en Emile Drenth met Oscar van de Beekerheide (v. Orchid’s Floris), werd in de Nations Cup op een halve strafpunt tweede achter de Ieren. Een mooi resultaat voor bondscoach Edwin Hoogenraat.

Pech en geluk

Leemans had in de landenwedstrijd niet zijn beste dag, hij was met drie balken het wegstreepresultaat voor het team. Maar vrijdag revancheerde hij zich door tweede te worden in de GP over 1m25. De winst in die rubriek ging naar de Duitser Magnus Schmidt, zijn landgenote Jonna Esser was tweede. Logan Fiechter werd in deze GP vierde.

Bron: Horses.nl