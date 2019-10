RWC GP beslist door spannende barrage: Marcelle Hokse niet te kloppen

In de 1.45m Grote Prijs van de RWC in Hellendoorn had Sjack Meuleman een net parcours gebouwd en kreeg waar hij op hoopte: meer nullers dan in Mariënheem. Een totaal van 9 combinaties wist de nul op het scorebord te houden. Na een mooie strijd was het Marcelle Hokse wiens naam bovenaan de uitslagenlijst pronkte voor Alex David Gill en Albert Zoer.

Albert Zoer startte als eerste in de barrage met zijn toppaard Florian (v.Zirocco Blue VDL) en legde zijn concurrenten het vuur aan de schenen. Zoer reed een goede ronde en liet de klok stilstaan op 37.56. Met deze tijd gaf de ruiter zijn concullega’s een goede taak om daar onder te duiken. Marcelle Hokse was de eerste die de aanval op Zoer opende met haar Example (v.Ultimo) en deed dit zeer verdienstelijk. De amazone reed een super snelle en strakke ronde en kwam bijna drie seconden sneller door de finish dan Zoer. Met 34.72 seconden nam Hokse de leiding over en gaf die niet meer uit handen. De amazone mocht de hoofdprijs van 2250 euro mee naar Staphorst nemen.

Top vijf

Alex David Gill had twee troeven in de barrage en startte eerst met Goldenstar (v.Bacardi VDL). Gill reed zijn bochten korter dan Hokse, maar in de laatste lijn reed Hokse vijf galopsprongen en Gill zes, waardoor de Brit in 36.07 finishte en er met de tweede prijs vandoor ging voor Albert Zoer die derde werd. Elisa van de Craats en Calico Z (v.Calvados Z) werden in de Grote Prijs op NI Salland in Marienheem al derde en deed ook in Hellendoorn een goede poging bovenin het klassement te eindigen. Een goede barrage in een tijd van 37.74 bezorgde de amazone een vierde prijs. Gill startte met zijn met macht springende Grand Slam VDL (v.Cardento) als laatste, reed een rustige nul ronde en werd nog vijfde.

Bron: Horses.nl