Abdel Said schrijft geschiedenis in Wellington

Abdel Said schreef afgelopen nacht in Wellington de Grand Prix op zijn naam met Bandit Savoie (v. Qlassic Bois Margot). Dubbel feest voor de ruiter, want behalve dat hij hiermee voor het eerst een 5*-GP over 1,60m won met de tienjarige vosruin, die hij afgelopen najaar kocht van Steve Guerdat, was het ook de eerste keer in de geschiedenis van het WEF dat een Egyptische ruiter deze rubriek won. "Ik ben heel trots", liet Said na afloop weten.

“Hij is heel pittig om te rijden, maar hij doet echt heel erg zijn best”, vertelde Said na zijn overwinning. “Ik hou van het vurige dat hij heeft. De afgelopen paar wedstrijden heeft dat er wel voor gezorgd dat er een paar balken vielen, omdat ik hem gewoon nog niet goed genoeg kende, maar ik heb mijn twee toppaarden verkocht dus hij moest een stapje hoger komen.”

Alles klikte

“Ik was heel blij met de eerste omloop vandaag. Ik wilde mijn eigen ronde rijden en kijken waar we uit zouden komen”, vervolgt de ruiter, die blij is dat hij met Bandit een paard heeft voor dit niveau en hoopt op een startplek op de Olympische Spelen. “Ik ging pas in de barrage echt voor de winst. Alles klikte en het lukte.”

Minimaal verschil

Met zijn foutloze barrage in 38,70 seconden was Said een fractie sneller dan Daniel Deusser en zijn talent Killer Queen VDM (v. Eldorado van de Zeshoek TN). Het Duitse duo, dat begin februari in Wellington de 4*GP won en twee weken geleden vierde werd in de 5*GP, klokte af op 38,71 seconden. “Ze heeft zichzelf in de afgelopen weken echt bewezen”, aldus Deusser. “Ze is een merrie met een ongelooflijk vermogen en ze wil echt geen balk raken. Vandaag was een fantastische ronde voor haar. Ik kon niet de optimale afstand tot de voorlaatste hindernis halen. Ik was echt van plan om de acht galopsprongen te rijden, maar dat lukte niet en daar heb ik tijd laten liggen.”

Top drie

Cian O’Connor maakte de top drie compleet met de Cardento-zoon Kilkenny. Het Ierse duo kwam in 39,09 seconden aan de finish.

Uitslag

Bron: Horses.nl/PBIEC