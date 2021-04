Belgen troeven Nederlanders af in GP Lier: Appelen wint

De winst in de 2* Grote Prijs van Lier over 1m45 ging vanmiddag naar de Belgische ruiter Jeroen Appelen met Lunatique de Kwakenbeek (v. Cicero van Paemel). Tweede werd Thibeau Spits met Classic Touch DH (v. Casall). Ook de derde plaats ging naar een Belg: Karel Cox met Evert (v. Amadeus). Daarmee hadden de Nederlandse springruiters het nakijken.

In de grote outdoor arena in Lier streden twaalf combinaties de lentezon om de barrage. Vijf Nederlanders en vijf Belgen mochten terugkomen. Eerste starter Michael Greeve zette direct al een mooie uitdaging voor de concurrentie neer, door foutloos te blijven in 39,65 seconden met Fernando (v. Harley VDL). Zijn landgenoten volgden hem in de startlijst, maar konden Greeve niet inhalen. Greeve en zijn schimmel werden vierde in het eindklassement.

Alle Nederlanders foutloos

Harrie Smolders reed een mooie foutloze rit met Escape Z (v. Emerald) in 41,74 seconden. Marc Houtzager gaf wel op het laatste stukje gas met Sterrehof’s Dante (v. Canturano) maar finishte toch in 40,89 seconden. En ook Maikel van der Vleuten ging ervoor met korte bochten op met Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek TN), maar kwam in 41,61 sec achter Greeve binnen. Vijfde starter was de Belg Karel Cox, die in 39,37 seconden de tijd van Greeve inhaalde met zijn KPWN’er Evert (v. Amadeus).

Van Asten vijfde

Cox werd gevolgd door Leopold van Asten die naar 40,75 seconden reed met VDL Groep Hutch (v. Numero Uno), de tweede Nederlandse tijd en goed voor plaats vijf, achter Greeve. Thibeau Spits zette vervolgens met Classic Touch DH (v. Casall) 39,24 zijn landgenoot op achterstand. Jeroen Appelen was met Lunatique de Kwakenbeek daarna ook nog stukje sneller: bovenaan in 38,87 seconden. De overige deelnemers konden er niet meer aankomen en zo eindigde deze Grand Prix in een zegetocht voor de Belgen.

Uitslag

Bron: Horses.nl