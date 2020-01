Daniël Deusser is best verdienende springruiter in 2019 met ruim 2,5 miljoen euro

Met 278 starts in 2019 wist Daniël Deusser € 2.670.572 bij elkaar te rijden. Hiermee is hij de springruiter die het meeste prijzengeld won in 2019.

Het grootste deel van het prijzengeld won Deusser met Jasmien vd Bisschop (v. Larino), deze combinatie reed ruim 1,2 miljoen euro bij elkaar. Met de goedgekeurde hengst Tobago Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve) nam hij een dikke 7 ton mee naar huis.

Europees kampioen Martin Fuchs verdiende net iets minder dan Deusser, hij was goed voor 294 starts en won daarmee 2.173.824 euro. De zweed Peder Fredricson kwam in 2019 212 keer aan start en won 2.170.603 euro.

Bekijk hier een filmpje van Deusser met Jasmien vd Bisschop:



Bron: Horses.nl/Springreiter.de

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!