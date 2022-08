Deense zege in eerste ronde GCL Valkenswaard

De eerste ronde van de Longines Global Champions League in Valkenswaard is gewonnen door Andreas Schou. De Deen finishte met de KWPN-merrie Granate (v. Baltic VDL) foutloos in 66,04 seconden en was de nummer twee, Omer Karaevli met Cheston de la Pomme d'Or Z (v. Chippendale Z) daarmee dik 3,5 seconden te snel af. De overwinning leverde Schou 13.250 euro op.