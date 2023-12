Dennis van den Brink zet onmogelijke opgave voor concurrentie in GP Vragender

De Rabobank Grote Prijs van de Provincie Gelderland, zondagmiddag in Vragender, werd een achtervolging van hoog niveau. Dennis van den Brink liet al vroeg een fenomenale tijd van 30,13 seconden optekenen met Aonia Domain (v. Mylord Carthago). Een heel aantal topruiters zette vervolgens alles op alles om Van den Brink en zijn schimmel in te halen, maar het mocht niet baten. Pim Mulder werd uiteindelijk tweede met Viktor Z (v. Verdi TN), Lars Kuster tekende voor plaats drie met Idylle of Romance (v. Andiamo Z).

Er waren 22 combinaties naar de barrage van de GP gepromoveerd in de Achterhoek. Na vijf starts nam Eric ten Cate de leiding met Incredible (v. Clinton) maar hij werd direct afgetroefd door Dennis van den Brink en Aonia Domain. Van den Brink reed dik twee seconden van de tijd van zijn landgenoot af met zijn 13-jarige schimmelmerrie.

Moerings, Bonhof, Kuster

Er volgden een flink aantal combinaties die hun pogingen met een balk (of twee) moesten bekopen, maar wat men ook probeerde, de tijd kwam niet in gevaar. Bas Moerings bleef wel foutloos en was behoorlijk snel aan het rijden, met zelfs een extra sprongetje over de kerstversiering om een hoek af te snijden, maar ook zijn Kivinia (v. I’m Special de Muze) kwam lang niet aan de tijd. In het laatste gedeelte van de barrage ging het weer wat harder. 13e starter Kars Bonhof kwam met de top reagerende Ivoor TN (v. Eldorado vd Zeshoek) dichter in de buurt, maar haalde alleen Ten Cate in. 17e starter Lars Kuster kon met zijn aansprekende vos Idylle of Romance erg kort draaien, al was dat een keer wel de oorzaak van wat ritmeverlies. Hoewel Kuster in de laatste lijnen lekker door kon galopperen, kwam ook hij met 32,96 seconden niet in de buurt, al nestelde hij zich wel voor Bonhof.

Mulder tweede

Daarna deed ook Pim Mulder zijn uiterste best. Met Viktor Z kroop hij weer een stukje dichterbij. Dankzij de 31,92 seconden eindigde hij voor Kuster en Bonhof, maar nog steeds ruim achter Van den Brink. Het bleek uiteindelijk goed voor plaats twee, want ook een-na-laatste starter Michael Greeve kon er met Denver (v. Diarado) ook niet aan komen en zag bovendien een balk vallen op de laatste hindernis. Tenslotte mocht de Duitse ruiter Felix Hassmann het proberen met de negenjarige Caspian Gd (v. Comme il Faut). De Duitser reed echter niet voor de winst, maar liet zijn schimmel relatief rustig rondgalopperen. Het foutloze rondje was goed voor plaats acht en Dennis van den Brink mocht de hoofdprijs ophalen.

