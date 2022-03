Dubbeldam beste Nederlander in 1.50 Vejer de la frontera

De 1.50 rubriek van vanmiddag in Vejer de la frontera werd gewonnen door Bruce Goodin met Backatorps Danny V (v.Quasimodo Z). Dominique Hendrickx met Koriano van Klapscheut (v.Lord Z) werd tweede en Texas (v.Tornesch) bereden door Penelope Leprevost bezette de de derde plaats.

Jeroen Dubbeldam wist Iron Man (v.Indoctro) tweemaal foutloos rond te sturen en werd uiteindelijk achtste. Ook Doron Kuipers liet beide omlopen alle balken in de lepels met Edinburgh (v.Vleut) en mocht zich als elfde opstellen in deze volle rubriek met 78 deelnemers.

Heel dicht bij elkaar

Lange tijd leek het erop dat de eerste drie plekken maar 0.20 uit elkaar zaten. Hendrickx stond aan de leiding met 4016 seconden, Leprevost zat daar vlak achter met 40.20 en daar weer dicht op zat Richard Howley met 40.36 seconden. Maar zoals zo vaak, de laatste starter Bruce Goodin dook daar ruim onder met 39.28 seconden en streek daarmee de winstpremie van 7500 euro op.

Nederlanders

Gerco Schröder kreeg in de eerste ronde een springfout met Click N’chic HDC (v.Click and Cash) en werd 35ste. Hendrik Jan Schuttert kreeg er twee met Good Farming HS (v.Carrera VDL) en eindigde in de middenmoot.

Uitslag

Bron: Horses.nl