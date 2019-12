Eiken Sato via Jumping de Achterhoek op koers richting Tokio

De Grote Prijs van Jumping de Achterhoek werd zondagavond op overtuigende wijze gewonnen door Eiken Sato en Saphyr des Lacs (v. Mr. Blue). In de tien deelnemers tellende barrage nam hij een kleine voorsprong op Johannes Ehning, die een klokzuivere ronde neerzette met Qooper Z (v. Quidam de Revel), maar wel een deur open liet staan in de laatste lange lijn richting de afsluitende oxer. Daar profiteerde Sato van.

De Japanse winnaar is op een missie: de Olympische Spelen in Tokio 2020, samen met nog een handvol gemotiveerde Japanners, die begeleid worden door Paul Schockemöhle en Wim Schröder. “We hebben een programma opgesteld en willen eigenlijk geen resultaten missen. In Japan telt alleen de uitslag. Ze zien misschien de video’s van onze rondes, maar live kunnen ze niet aanwezig zijn. Ik wil zelf goed presteren, maar zeker ook voor de Japanse Federatie, die voor ons in paarden investeert en veel kosten vergoed.”

Teambelang voorop

Er worden vele miljoenen in gestoken om het Japanse springteam op orde te krijgen. Wie straks daadwerkelijk een teamplaats behaald, is nog maar de vraag, maar Sato staat er goed voor. “Ja, natuurlijk wil ik daar rijden. Dat is ook waarom ik uiteindelijk ‘ja’ zei om voor de paardensport terug te komen naar Europa. Ik was er vijf jaar helemaal uit. Maar het teambelang staat voorop. Als de anderen betere resultaten behalen dan ik, dan zullen zij moeten gaan.”

Veel druk

“We hebben een strak programma, zonder de paarden te forceren. Ik reed Saphyr des Lacs voor het laatst op vijfsterren niveau in Barcelona in oktober en dit concours in Vragender was de laatste van het jaar.” Hij vervolgt: “In februari vertrekken we naar Spanje voor de Sunshine Tour en dan zal het team in mei wel ongeveer geformeerd worden. Ja, het geeft wel veel druk. Die voel ik al maanden en het zal alleen maar erger worden.”

Diks beste Nederlandse

Twee Nederlandse dames schopten het tot de barrage van de Grote Prijs over 1,45 m. Sanne Thijssen had wel zin in een scherpe rit, maar werd hard afgestraft met een val van haar paard Stippel (v. Cartano) en haarzelf. Aniek Diks zette een foutloze rit neer met Fiarabo (v. Diarado) en werd beloond met de vierde plaats.

Uitslag.

Bron: Persbericht Wendy Scholten