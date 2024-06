‘Friese Mexicaan’ Canseco brengt Mexico overwinning EEF Cup Samorin, Nederland zesde

De 'Friese Mexicaan' Ernesto Canseco sleepte vanmiddag de overwinning in de EEF Nations Cup in Samorin binnen met de door Pegasus Stables gefokte merrie Haraminka P (v. Verdi). De nummer 3 van de Centrale Keuring in Overijssel 2015 won het onder de in Boyl op de HBC Stal gevestigde Canseco in de barrage van Slowakije en Italië. Nederland werd zesde (12 strafpunten) in deze etappe van de EEF-serie, waarbij Mel Thijssen goed was voor twee nulrondjes en broer Mans Thijssen het ook niet slecht deed met 4/0.

Met een beperkt totaal van 12 strafpunten kwam Nederland niet verder dan de zesde plaats en moest Mexico (0/barrage: 0/35,47 sec.), Slowakije(0, barrage: 0/36,22 sec), Italië (0, barrage: 4), Duitsland (8) en Hongarije (9) voor zich dulden.

Mel Thijssen reed twee nulrondjes met Imodo (v. Quasimodo Z), broer Mans Thijssen 4/0 met Joviality (v. Warrant), Iris Michels en Michael Greeve reden beiden 4/4 respectievelijk met Bugano de L’Abbaye en Foxpit Grim.

‘IJzersterk gereden’

Dankzij de zesde plaats vandaag in Samorin en de overwinning in Mannheim hebben de Nederlandse springruiters onder leiding van Vincent Voorn zich geplaatst voor de halve finale van de Longines EEF Nations Cup. Nederland zal vanuit regio Centraal deelnemen aan de halve finale in Boedapest (11 tot en met 14 juli). “Ik vond dat ze alle vier ijzersterk gereden hebben”, aldus een tevreden coach in Samorin.

“Alle vier reden ze super rondes. Net een pechfout teveel. Ik vond dat ze ijzersterk gereden hebben. Mel reed echt twee fantastische parcoursen. We zijn makkelijk geplaatst voor de halve finale. We hebben punten genoeg. Het mooie is dat met de wedstrijd in Samorin de paarden en ruiters echt kunnen groeien in ervaring en ontwikkeling.”

Nederlandse paarden

Meer Nederlands succes was er met de paarden. Haraminka P was niet het enige Nederlandse paard in het winnende Mexicaanse team. Jose Antonio Chedraui Eguia bleef ook dubbel nul met Con Cor, dat is de nieuwe naam van de voormalig Team Nijhof-hengst Iniesta TN (v. Starpower TN), gefokt door familie Flamma en Team Nijhof.

Uitslag

Bron: Horses.nl / KNHS