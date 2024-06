Gerco Schröder snelt naar zege in 1.45m Twente

Gerco Schröder was vanmiddag de beste in het 1.45m over twee fasen op CSI Twente. Hij rekende in het parcours op de 13-jarige merrie Glock's Galanda (v. Lexicon). Met het fokproduct van H.H.L.M. ter Huurne bleef hij foutloos en klokte de winnende tijd van 29,93 seconden. Schröder brengt Glock's Galanda sinds december 2021 op internationale wedstrijden uit. Daarvoor werd de merrie gereden door Timothy Hendrix en Rutger Gieske.

Gianni Govoni kon Schröder niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Hij voltooide het parcours met de tienjarige L’Alize Z (v. L’arc de Triomphe) zonder fouten, maar was 0,52 seconden te langzaam voor de overwinning. De Italiaan zit sinds oktober in het zadel van de merrie. Daarvoor reed Jeffrey Schmitz haar.

Dreher derde

Hans-Dieter Dreher bemachtigde de derde plaats met de negenjarige Frans gefokte Forpleasure du Moulin (v. For Pleasure). De Duitse topspringruiter kwam zonder kleerscheuren over de finish in 30,63 seconden.

Bron: Horses.nl