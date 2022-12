Harrie Smolders ook tweede met Bingo du Parc in Mechelen

In de laatste rubriek gisteren op Jumping Mechelen was Simon Delestre met Iniesta V (v. Zambesi TN) uiteindelijk de snelste foutloze in de beslissende ronde op tijd daarmee won de Fransman een mooie nieuwe auto. Harrie Smolders was een halve seconde langzamer met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) en werd voor de tweede keer die avond tweede, in de rubriek ervoor mocht hij zich met Uricas vd Kattevennen (v. Uriko) melden voor de tweede prijs.

Deze laatste rubriek van de dinsdagavond was een rubriek over 1,60m, waar de vijf hoogst geklasseerde Belgische ruiters en de vijf hoogst geklasseerde buitenlandse ruiters voor waren uitgenodigd. Vijf combinaties bleven de eerste drie barrages foutloos en in de vierde barrage, die ook op tijd werd verreden, waren er vier combinaties, die de lei schoon hielden.

Beste Belg

Wilm Vermeir was de beste Belgische ruiter in deze rubriek, hij eindigde met Joyride S (v. Toulon) op de vijfde plek met acht strafpunten in de vierde barrage. De rest van de top vijf werd compleet gemaakte door Daniel Deusser met Kiana van het Herdershof (v. Toulon) op de derde plek en Bryan Balsiger met Chelsea Z (v. Chellano Alpha Z) op de vierde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl