Hasan Senturk wint CSI 5* 1.50m in Riesenbeck, Kim Emmen zevende

Hasan Senturk won vanmorgen de CSI 5* 1.50m rubriek in Riesenbeck met Avant Toi (v. Quite Easy). In het parcours wat direct op tijd werd verreden bemachtigde Kim Emmen met een foutloze ronde een zevende plaats.

Hasan Senturk stuurde de 15-jarige Avant Toi foutloos rond in een tijd van 66.48 seconden. Hiermee bleef de Turkse ruiter een halve seconde voor op Gerrit Nieberg en IB Queen (v. Quasimodo Z). Hannes Ahlmann maakte de top-3 compleet. In het zadel van de Cayado-nakomeling Cayadino klokte de Duitser een tijd van 67.75 seconden.

Kim Emmen en Kesmitt DMH

Ook Kim Emmen zette een foutloze ronde neer. Met Kesmitt DMH (v. Thunder vd Zuuthoeve) liet ze een tijd van 71.60 seconden noteren. Dit was goed genoeg voor de zevende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl