Henk van de Pol sterk onderweg met No Fathers Girl, derde in 1,40m Kessel

De elfjarige No Fathers Girl (v. Verde Gaio) is momenteel één van de paarden waarmee van de Pol zichzelf in de kijker weet te rijden. Op het internationale driesterren concours in Kessel was er vanmorgen voor het duo in een deelnemersveld van 89 combinaties een derde plaats in het 1,40m, verreden over twee-fasen.

De winst ging naar Michal Kazmierczak, die met de tienjarige Messenger-zoon Eskobar een razendsnelle tijd van 24 seconden rond wist weg te zetten. De tweede plaats ging naar de Amerikaan Lucas Porter. Hij noteerde met de vosruin Lingulio O (v. Singular Ls La Silla) een tijd van 25,63 seconden op de klok. Met 25,90 seconden op de teller volgde van de Pol hem op de voet.

In een interview afgelopen najaar met Marcel Dufour vertelde van de Pol al dat hij zich dit jaar meer op de sport wil gaan focussen. Met de Verde Gaio-dochter zette hij in 2024 al meerdere goede klasseringen op zijn naam. Recent wonnen ze het 1,45m in Opglabbeek, was er een vierde plaats in de Derby van Eindhoven en een overwinning in het 1,40m in Lummen.

Uitslag

