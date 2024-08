Henk van de Pol wint hoofdnummer van de dag in Gijón

Henk van de Pol heeft op de tweede dag van het de Gijón International Horse Show het hoofdnummer van de dag gewonnen. Met No Fathers Girl (v. Verde Gaio) zette hij als laatste starter in de 1,40m. twee fasen special de beste prestatie neer. Met 32,64 seconden in de tweede fase verwees hij Abdullah Alsharbatly met de KWPN-gefokte en Zangersheide-goedgekeurde hengst Ermindo W (v. Singapore) naar de tweede plaats.

No Fathers Girl sprong dit jaar al een aantal top drie-klasseringen bij elkaar en sprong in Gijón naar haar vierde overwinning van dit jaar. Henk van de Pol en No Fathers Girl waren in het 1,40m-parcours de enige Nederlandse combinatie die beide fasen foutloos bleef.

Uitslag.

Bron: Horses.nl