Henrik Von Eckermann wint openingsrubriek 5* LGCT Stockholm: Leopold van Asten zevende

De springruiters hadden geluk in Stockholm. Gister kwam de regen met bakken uit de hemel vallen maar vandaag zag het er allemaal een stuk beter uit. Henrik Von Eckermann ging er in het zadel van Glamour Girl (v. Zirocco Blue) met de winst vandoor. Leopold van Asten deed in deze CSI5* proef over een hoogte van 1.45m ook goede zaken: met VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man Van De Padenborre) werd het duo zevende.

In deze twee-fasen speciaal proef was Glamour Girl de aller snelste. Onder Henrick Von Eckermann snelde de merrie naar een tijd van 22.82 seconde en won daarmee 6.375,00 euro. Tweede werd Betram Allen met de snelle Emmylou (v. Billy Mexico). Zij waren goed voor 23.54 seconde en plaats twee. Omer Karaevli en Avant Toi (v. Flyinge Quite Easy 958) maakten de top drie compleet. Leopold van Asten en VDL Groep Nino du Roton sprongen foutloos naar de finish in 24.90 seconden en dit was goed voor plaats zeven. Ook Maikel van der Vleuten en Harrie Smolders bleven foutloos. Vleut Jr deed dit in het zadel van Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek) en Smolder sprong met Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko). Beide combinaties waren alleen niet snel genoeg voor de prijzen en eindigden op plaats dertien en veertien.

