Ieren domineren hoofdrubriek WEF week 3

Andrew Bourns en Mark Mcauley waren gisteren in Wellington iedereen de baas in de barrage van de 4*-Grand Prix van week 3 van het Winter Equestrian Festival. Bourns stuurde Sea Topblue (v. Chacco-Blue) in 38,76 seconden foutloos over de eindstreep en pakte daarmee de overwinning. Zijn landgenoot deed dat met Jasco vd Bisschop (v. Dulf vd Bisschop) in 38,94 seconden, waarmee hij tweede werd.

Van de 44 combinaties op de startlijst bleven er veertien foutloos in het basisparcours. “Toen ik het parcours in eerste instantie liep, had ik, om eerlijk te zijn, niet gedacht dat er zoveel foutloze omlopen zouden zijn”, vertelde Bourns na afloop. “Ik vond het parcours hoog genoeg en redelijk technisch, maar uiteindelijk zie je hoe sterk de concurrentie is en hoeveel goede paarden en ruiters bij het WEF zijn in deze tijd van het jaar. Ik denk dat we allemaal een beetje verrast waren om zoveel foutloze rondes te hebben.”

Mooie overwinning

Voor Bourns, die als laatste van start ging in de barrage, had de overwinning een extra mooie glans. Zijn elfjarige ruin, die zijn moeder als veulen kocht op de veiling, was niet altijd even makkelijk te rijden en mede daarom is de ruiter erg blij met het resultaat. “De hoogte was nooit een probleem voor hem en het vermogen en de snelheid ook niet. Het was echt de rijdbaarheid en als het parcours technisch werd, was dat het eerste struikelblok. Ik heb heel hard aan hem gewerkt en we probeerden veel verschillende bitten en nu is er echt veel verbeterd”, aldus Bourns. “Ik kan een klein beetje vooruit gaan kijken en het parcours rijden zoals het gereden moet worden, in plaats van te proberen hem te beschermen of een gevecht met hem te vermijden. Hij is nu veel gemakkelijker te rijden en daardoor ook veel effectiever in het parcours. Dit is volgens mij zijn grootste overwinning tot nu toe en ook een van de mijne.”

Top drie

Nicola Philippaerts maakte met Moya vd Bisschop (v. Darco) de top drie compleet. Het Belgische duo zette als eerste een foutloze rit neer in de barrage in 39,25 seconden. “Ze heeft een fantastische prestatie geleverd”, vertelde Philippaaerts na afloop. “Moya is erg nieuw op dit niveau dus ik ben erg blij dat ze ook voor het eerst onder de lampen erg goed sprong. Ik wist dat er veel snelle combinaties na mij waren, dus ik probeerde alles te geven, maar de Ieren waren gewoon te sterk vandaag.”

Uitslag

Bron: Horses.nl/PBIEC