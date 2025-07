42 Oldenburger-merries naar Elite-Stutenschau

Via de Stutenleistungsprüfungen (Duitse merrietest) hebben 42 Oldenburger dressuurmerries een uitnodiging voor de prestigieuze Elite-Stutenschau ontvangen. Dit hebben geen Nederlandse merries groen licht gekregen voor het merriekampioenschap in Rastede. Hoofdleverancier met vijf nakomelingen is Dynamic Dream (Dream Boy x Sir Donnerhall I).

Bonds (Benicio x Sir Donnerhall) volgt met vier dochters op de tweede plaats in de ranking, gevolgd door de in Nederland gestationeerde Total McLaren (Totilas x De Niro) met drie dochters. Vivaldi-zonen Viva Gold en Vitalis hebben beide twee ijzers in het vuur.

Geselecteerde merries

Spicy Chocolate (Franklin x Borsalino)

Zara (Zackerey x Dante Weltino)

Blueberry Gin (Dynamic Dream x Bordeaux)

Be Epic (Bonds x Florestan I)

NN (Viva Gold x Fürst Romancier)

Weihami (Vitalis x Foundation)

Vita Royal (Vitalis x Tomahawk)

Enjoy the Moment H (Bonds x Dante Weltino)

Gigi Bene J (Va Bene x Wynton)

Samoa (Sezuan’s Donnerhall x Hotline)

HP Isabella (Asgard’s Ibiza x Fürst Romancier)

Arina Figuera TR (In My Mind x Donnerschwee)

Mayra GP (Moreno x For Romance I)

Pamina (Fürstenball x Grey Flanell)

Elfenfeder (Fynch Hatton x De Niro)

Blanjana (Vivaldos x Royal Classic)

Lady K (Total McLaren x San Amour I)

Emma Gold (Bon Vivaldi NRW x Rohdiamant)

Queen of Pop (Zuperman x Quantensprung)

Füchtels Hedda (Bonds x Damon Hill)

Bonne Velua XT (Bon Joker x Davignon II)

Top Girl (Total McLaren x Sir Donnerhall II)

Nightlife K (Damaschino I x Rheinklang)

Marianalanta von Bellin (Marian von Bellin x For Romance I)

Rosalie V (Infantino x Vitalis)

Weihe’s Happiness (Dynamic Dream x Sir Donnerhall I)

Dolce Gusti (Dynamic Dream x Finest)

Valana (Van Vivaldi I x Negro)

Granacha (Glamourdale x Sir Donnerhall I)

Delia’s Dynastie (Dynamic Dream x Sezuan)

Bon Kadenza (Bon Courage x Diamond Hit)

Charleen (Total McLaren x Fürst Romancier)

Pommery Look (Florida TN x Sir Donnerhall I)

Una Belleza M (Secret x Stedinger)

Tiffany Bond (Bonds x San Amour I)

Bella Hadid (Life Time x Foundation)

Sunshine Unique B (Sezuan x D’Avie)

Rhianna (Monte Carlo TC x Fürstenball)

Füchtels Funkelperle (Viva Gold x Floriscount)

Dancing Queen (Dynamic Dream x Superstar)

Je t’Aime (Jameson RS2 x Sir Donnerhall I)

Bron: Horses.nl