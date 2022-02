Jur Vrieling naar derde plaatst 1.45m Sharjah

In het twee fasen special parcours over een hoogte van 1.45m in Sharjah eindigde Jur Vrieling net op de derde plaats. De olympische springruiter rekende in het parcours op de goedgekeurde hengst Chabada De L'esques (v. Quebracho Semilly). Het duo bleef foutloos en noteerde een tijd van 30.32 seconden. Het was de Zwitserse amazone Janika Sprunger die er met de winst vandoor ging.

Janika Sprunger zat in het zadel van de tienjarige merrie Carlotta (v. Cornet Obolensky), het duo liet alle balken in de lepels en noteerde de winnende tijd van 29.68 seconden. Het lukte Sprunger als enige om onder de 30 seconden te blijven.

Ierland tweede

De tweede plaatst was er voor Shane Breen. De Ier rekende in het parcours op de elfjarige schimmel Lady Star van Dorperheide (v. Zilverstar T) en kwam zonder kleerscheuren door het parcours. Breen passeerde de finishlijn in een tijd van 30.12 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl