KWPN-merrie Karonia.L wint GP Kronenberg, Renée de Weert vijfde

Hij was al de beste in de 1,45m.-rubriek van afgelopen donderdag en ook vandaag toonde hij zijn klasse in de Grote Prijs van Kronenberg. In het zadel van de KWPN-merrie Karonia.L (v. Harley VDL) snelde Rodrigo Giesteira Almeida naar de winnende tijd van 34,30 seconden in de barrage. Renée de Weert stuurde de achtjarige merrie Grande Dame du Huit (v. Diamant de Semilly) naar een knappe vijfde plaats.

En knap was het zeker, want De Weert zag niet de minste ruiters uit Duitsland voor zich eindigen in het klassement. Zo reed de regerend Olympisch kampioen Christan Kukuk de Colestus-zoon Creature naar de derde plaats, die op zijn beurt weer werd gevolgd door de gouden medaillewinnaar eventing van Parijs, Michael Jung. De tweede plaats ging naar hun landgenoot Stefan Engbers met Baju Nrw (v. Blaou du Rouet).

Twee balken voor Mel Thijssen

Voor de negenkoppige barrage wist ook Mel Thijssen zicht te plaatsen met de achtjarige Cornet Obolensky-zoon Cobalt de Quelennec Z. Helaas liep het duo tegen twee balken aan, waardoor Thijssen genoegen moest nemen met plaats negen.

Uitslag

Bron: Horses.nl