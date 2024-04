Lars Kersten tweede in 1.45m Oliva

Lars Kersten werd zojuist tweede in Oliva met Boebka vh Marienshof Z (v. Balou du Rouet). Richard Howley was hem te snel af met Mansini Ltd (v. Caressini L) en mocht de eerste prijs in ontvangst nemen. De Ier bleef foutloos en klokte een tijd van 62.11 seconden.