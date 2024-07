Maikel van der Vleuten is aan zet in La Coruña

Op de Spaanse locatie Casas Novas liet Maikel van der Vleuten vandaag zien wat voor vlees hij in de kuip heeft. Na een tweede plaats in het 1,45m liet hij er in de barrage van het 1,50m geen gras over groeien. In het zadel van Dywis HH (v. Toulon) verbeterde hij met 0,06 seconden de tijd van zijn voorganger Rodrigo Giesteira Almeida en daar kon niemand meer aan tippen.

In de vijftienkoppige barrage was de tijd van 33,93 seconden van de Portugees met de KWPN-merrie Karonia.L (v. Harley VDL) genoeg om zijn tweede plek vast te houden. Plaats drie was voor Simon Delestre, die met Crack d’Aiguilly Z (v. Comme il Faut) 34,24 seconden liet optekenen.

Bron: Horses.nl