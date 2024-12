Mans Thijssen, Hoekstra en Kuster in de prijzen 1,45m Poznan

Voor de barrage van het 1,45 m. in Poznan mochten maar liefst negentien combinaties zich melden, waaronder ook Mans Thijssen, Hessel Hoekstra, Lars Kuster en Mel Thijssen. De winst werd opgeëist door de Ier Diarmuid Howley, die de Mylord Carthago-zoon Absolute Du Mio naar 35,22 seconden stuurde. Daarmee bleef hij nipt voor op Janne Friederike Meyer-Zimmermann, die in het zadel van de vosmerrie Tapioca (v. Tangelo van de Zuuthoeve) in 35,51 seconden finishte.

Mans Thijssen klokte met Joviality (v. Warrant) de vierde tijd van 36,18 seconden, Hessel Hoekstra stuurde VDL Helena van Perbeemd (v. Eldorado van de Zeshoek) naar de zevende tijd (38,03s). Ook Lars Kuster wist met Idylle of Romance (v. Andiamo) alle balken in de lepels te houden in 39,37 seconden en bemachtigde daarmee de negende plaats.

Mel Thijssen eindigde met de thuisgefokte merrie Juice (v. Tyson) op een totaal van 12 strafpunten.

Uitslag

Bron: Horses.nl