Mathijs van Asten en Vedet derde in Valkenwaard

Mathijs van Asten sprong met Vedet DK Z (v. Vagabond de la Pomme) in Valkenswaard vrijdag al foutloos in het tweefasen maar eindigde toen buiten de prijzen. Vandaag ging er een schep bovenop in het 1,40 m. direct op tijd: in het veld van 53 combinaties sprong het duo naar een mooie derde plaats.

Mathijs van Asten en de negenjarige vosruin Vedet kwam in de snelle tijd van 65,78 seconden over de finish. Twee combinaties lieten zien dat het nog sneller kon waarbij Stefano Nogara als enige onder de 65 seconden dook. Met Esi Everest (v. Callahan VDL) deed de Italiaan er 64,81 seconden over en mocht zo de eerste prijs in ontvangst nemen. Max Kühner en Eic Schabernack (v. Cornet Obolensky) volgden met 65,57 seconden op de tweede plaats.

Foutloze Nederlanders

Voor Nederland reden ook Joy Lammers met First Boy B.B., Suus Kuyten met Alfa Jordan en Maikel van der Vleuten met Kentucky TMS Z een foutloze ronde maar zij eindigden buiten de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses.nl