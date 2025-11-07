Nederland boven in Maastricht: Greeve leidt oranje podium

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Nederland boven in Maastricht: Greeve leidt oranje podium featured image
Michael Greeve. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Michael Greeve heeft de VDL Groep Prix, het hoofdnummer van de vrijdagavond op Jumping Indoor Maastricht, overtuigend gewonnen. In de viersterrenrubriek over 1.50 meter met barrage was Greeve met zijn nieuwe troef Commissar Pezi (v. Commissario) een klasse apart. De ruiter verwees Leopold van Asten met VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre) naar de tweede plaats, terwijl Bas Moerings met Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof) het Nederlandse podium compleet maakte.

