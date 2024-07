Pieter Jan de Visser klasse apart in kwalificatie ‘Championat of Veeningen’

Pieter Jan de Visser is sterk begonnen aan de eerste dag van CSI Zuidwolde. In het 1,40 m. direct op tijd, welke geldt als kwalificatie voor het 'Championat of Veeningen' op zaterdag, sprong hij met Bamaday Z (Bamako de Muze x Cento) in een razendsnelle tijd naar de overwinning en gaf daarmee maar liefst 83 concurrenten het nakijken.

Pieter Jan de Visser kwam met Bamaday in 60,47 seconden over de finish. Dat was bijna 2,5 seconden sneller dan dat Pim Mulder er met It’s Possible SRK (v. Berlin) voor nodig had. Zij mochten met 62,92 de tweede prijs in ontvangt nemen. Abdullah Al Awadhi uit Koeweit sprong met Europa Cavalli Sas D-Day van de Keihoeve Z (v. Don’t Touch Tiji Hero) in 64,70 seconden naar de derde plaats.

Bruggink en Broekert

De vierde en vijfde prijs bleven weer in eigen land. Daarvoor zorgden Gert Jan Bruggink en Lisa Broekert. Bruggink reed met Surprising Dream S.H.O. Z (v. Stakkato) in 65,99 seconden naar de vierde plek en Broekert maakte met Le Formidable (v. Cohinoor) in 67,47 seconden de top vijf compleet.

Bron: Horses.nl