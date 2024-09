Sanne Thijssen blijft scoren: nu met Lolandria Z in Lier

Nog geen week geleden won Sanne Thijssen met haar tophengst Con Quidan RB (v. Quinar) de Grote Prijs van Gijon en nu heeft de amazone alweer haar volgende succes te pakken. In het hoofdnummer van de dag van CSI Lier, een 1,45 m. die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, stuurde Thijssen Lolandria Z (v. Lux Z) naar een topklassering.

Vorige maand sprong Sanne Thijssen met de Zangersheide-merrie Lolandria Z al naar een derde plaats in Kronenberg, vandaag in Lier ging er nog een schep bovenop. Met een foutloze rit in 67,13 seconden mocht het duo zich als tweede opstellen.

Braziliaanse winst

Nog net een fractie sneller was Ricardo Corrêa Reinert. De ruiter uit Brazilië deed er met de KWPN-ruin Ganturano (v. Canturano) 66,77% over en greep daarmee de hoofdprijs. Mathieu Laveau en Indoctro-zoon H maakten met een tijd van 67,47 seconden de top drie compleet.

Van Gerwen

Jody van Gerwen eindige net buiten de top tien. Met een foutloze ronde in 70,12 seconden werd de amazone met Panamera Sth (v. Jonsaunier Dwergse Hagen) elfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl