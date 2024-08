Sanne Thijssen wéér bovenaan: Nu met Cupcake Z in hoofdnummer Kronenberg

Nog geen week geleden boekte Sanne Thijssen met haar hengst Con Quidam RB (v. Quinar) een prachtige overwinning in de Grote Prijs van Opglabbeek en nu heeft ze haar volgende succes alweer te pakken. Met Cupcake Z (v. Chacco-Blue) sprong de amazone vandaag in het hoofdnummer van CSI Kronenberg, een 1,45 m. met barrage, foutloos en snel naar de hoofdprijs en daarmee hun beste resultaat van dit jaar.

Van de 13 combinaties die doordrongen tot de barrage was er één die daarin onder de 44 seconden dook: Sanne Thijssen met de Chacco-Blue-dochter Cupcake Z. Zij legden het parcours af in 43,99 seconden. Jens Baackmann kwam met Nomanee (v. Non Stop) het dichtst in de buurt, met 44,19 seconden werden ze tweede. Philip Rüping legde met Qualchaton PS (v. Qualdandro) in 45,00 seconden beslag op de derde prijs.

Devos-Poels

Tot de barragerijders behoorde ook Caroline Devos-Poels. Haar foutloze barrage met Prestige van het Kluizebos (v. Halifax vh Kluizebos) in 47,95 seconden was goed voor de zevende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl