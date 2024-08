Siebe Leemans derde in 1.40m Opglabbeek

Siebe Leemans bemachtigde vanmiddag de derde plaats in het 1.40m over twee fasen in Opglabbeek. In het zadel van de negenjarige merrie Plopsa Blue Z (v. Plot Blue) legde hij het parcours foutloos af en noteerde met 31,18 seconden de derde tijd. Eind juni was het paar ook al goed op dreef in het 1.45m direct op tijd in Wuustwezel door tweede te worden.

De Belg Christophe Vanderhasselt ginig er met de overwinning vandoor. Hij reed de ring binnen met de twaalfjarige Arthuro de Sarlar Z (v. Breemeersen Adorado). Vanderhasselt kwam met de schimmel zonder kleerscheuren over de finish en noteerde de snelste tijd van 29,71 seconden. In Lier was de combinatie eind juni ook al succesvol en wonnen ze het 1.40m over twee fasen.

Corrêa Reinert tweede

Ricardo Corrêa Reinert kon Vanderhasselt niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Met de negenjarige KWPN’er Keagan (v. Cornet Obolensky) was hij 0,91 seconden te langzaam voor de winst.

Bron: Horses.nl