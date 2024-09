Sires of the World: Chacco Me Biolley wint openingsrubriek, Impian D in de prijzen

Op het toneel van het WK voor Jonge Springpaarden in Lanaken werd vandaag de openingsrubriek van 'Sires of the World' verreden. Hierin kregen de goedgekeurde hengsten een 1,40 m. over tweefasen voorgeschoteld waarin Chacco Me Biolley (Chacco-Blue x Argentinus) met Niels Fockaert naar de overwinning sprong. De KWPN-hengst Impian D (VDL Bubalu x Lux Z) zette met Henk Frederiks het beste Nederlandse resultaat neer.

Twee combinaties bleven in de tweede fase onder de 26 seconden waarvan de OS-hengst Chacco Me Biolley de snelste was. Met zijn Belgische ruiter Niels Fockaert kwam de 15-jarige Chacco-Blue-zoon in 25,47 seconden over de finish en won daarmee deze openingsrubriek.

Ook Cresco binnen de 26

De tweede die binnen de 26 seconden wist te finishen was Cresco (Cornet Obolensky x Calato). De Holsteiner-hengst deed er met zijn Griekse ruiter Dimitri Natsis 25,58 seconden over. Met een tijd van 26,08 seconden sloot de door de Ierse ruiter Kiefer Dawson Stanley gereden SBS-hengst Jumping Jack van de Kalevallei (Kannan x Chin Chin) aan op de derde plaats.

Impian D in top tien

Beste Nederlandse combinatie was Impian D (VDL Bubalu x Lux Z) met Henk Frederiks. De 11-jarige KWPN-hengst sprong onder Frederiks in de tweede fase in 28,15 seconden over de finish en werd daarmee tiende.

Uitslag

